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У Києві з авто виштовхали чоловіка з перерізаним горлом: що відомо про вбивство

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У Києві 28 серпня на Окружній дорозі з авто виштовхали чоловіка з перерізаним горлом. Він намагався зупинити проїжджаючі повз автомобілі, але помер через декілька хвилин.

Надзвичайна подія трапилася приблизно о 1:30 ночі. Водій помітив чоловіка, який йшов нерівною ходою і намагався зупинити "попутку". Він подумав, що той п'яний, однак помітив, що з нього ллється кров, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. 18+).

За словами очевидця, хлопець перед смертю встиг прошепотіти слово "таксі", проте чоловік не зрозумів: чи то його вбили в таксі, чи то він сам був його водієм.

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Чоловік помер на тротуарі

Чоловік помер на тротуарі

"Інформатор"

"Інші свідки події розповіли, що бачили, як хлопця викинули на узбіччя з автомобіля Daewoo Lanos сірого кольору, який після цього зник на великій швидкості. Також вони згадали, що салон авто був весь забруднений кров'ю", – уточнили в ЗМІ.

Його вбивця втік

Його вбивця втік

"Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у Києві ввечері в суботу, 17 серпня, чоловік убив колишню дружину, перерізавши їй горло.

Після цього він намагався накласти на себе руки аналогічним способом. Його госпіталізували у вкрай важкому стані.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Махно Володимир
Махно Володимир
1. зачем вы закрыли его лицо? вдруг его кто то опознает на этом ролике. 2. отмените закон Савченко, по нему выходят много зэков!
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bruno jordano
bruno jordano
Разгул прeступности уровня 90-х,но Аваков оказывается хороший министр и остается на посту（
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