У Києві з авто виштовхали чоловіка з перерізаним горлом: що відомо про вбивство

У Києві 28 серпня на Окружній дорозі з авто виштовхали чоловіка з перерізаним горлом. Він намагався зупинити проїжджаючі повз автомобілі, але помер через декілька хвилин.

Надзвичайна подія трапилася приблизно о 1:30 ночі. Водій помітив чоловіка, який йшов нерівною ходою і намагався зупинити "попутку". Він подумав, що той п'яний, однак помітив, що з нього ллється кров, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. 18+).

За словами очевидця, хлопець перед смертю встиг прошепотіти слово "таксі", проте чоловік не зрозумів: чи то його вбили в таксі, чи то він сам був його водієм.

Чоловік помер на тротуарі "Інформатор"

"Інші свідки події розповіли, що бачили, як хлопця викинули на узбіччя з автомобіля Daewoo Lanos сірого кольору, який після цього зник на великій швидкості. Також вони згадали, що салон авто був весь забруднений кров'ю", – уточнили в ЗМІ.

Його вбивця втік "Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у Києві ввечері в суботу, 17 серпня, чоловік убив колишню дружину, перерізавши їй горло.

Після цього він намагався накласти на себе руки аналогічним способом. Його госпіталізували у вкрай важкому стані.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!