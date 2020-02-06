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7 лютого • оновлено в 09:07
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/ Кримінал

У Києві впіймалися на гарячому двоє підлітків-наркоманів. Відео і фото

5.1т
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У Печерському районі Києва, на вулиці Івана Федорова, помітили двох підлітків, які вживали наркотики.

Відповідні знімки та відео опублікували на сторінках "Київ оперативний" у Facebook та Telegram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Двоє юних хлопців ховалися за гаражами, аби ніхто не помітив, що вони роблять. Спершу один із них стояв "на варті", поки інший вживав наркотики, а пізніше перший приєднався до приятеля.

У Києві впіймалися на гарячому двоє підлітків-наркоманів

У Києві впіймалися на гарячому двоє підлітків-наркоманів

Київ оперативний

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Продавали через Telegram: на Київщині спіймали злочинців із наркотиками на мільйон
У Києві впіймалися на гарячому двоє підлітків-наркоманів

У Києві впіймалися на гарячому двоє підлітків-наркоманів

Київ оперативний

У Києві впіймалися на гарячому двоє підлітків-наркоманів

У Києві впіймалися на гарячому двоє підлітків-наркоманів

Київ оперативний

У Києві впіймалися на гарячому двоє підлітків-наркоманів

У Києві впіймалися на гарячому двоє підлітків-наркоманів

Київ оперативний

У Києві впіймалися на гарячому двоє підлітків-наркоманів

У Києві впіймалися на гарячому двоє підлітків-наркоманів

Київ оперативний

У Києві впіймалися на гарячому двоє підлітків-наркоманів

У Києві впіймалися на гарячому двоє підлітків-наркоманів

Київ оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві хлопець під наркотиками влаштував справжній переполох. Він ліг спати просто біля входу до чужого будинку і не прокидався, тому небайдужі перехожі подумали, що той помер.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
Руденко Сергей
Руденко Сергей
Дунули пацаны в "медицинских целях" ))))
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