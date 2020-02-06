У Києві впіймалися на гарячому двоє підлітків-наркоманів. Відео і фото

У Печерському районі Києва, на вулиці Івана Федорова, помітили двох підлітків, які вживали наркотики.

Відповідні знімки та відео опублікували на сторінках "Київ оперативний" у Facebook та Telegram (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Двоє юних хлопців ховалися за гаражами, аби ніхто не помітив, що вони роблять. Спершу один із них стояв "на варті", поки інший вживав наркотики, а пізніше перший приєднався до приятеля.

У Києві впіймалися на гарячому двоє підлітків-наркоманів Київ оперативний

У Києві впіймалися на гарячому двоє підлітків-наркоманів Київ оперативний

У Києві впіймалися на гарячому двоє підлітків-наркоманів Київ оперативний

У Києві впіймалися на гарячому двоє підлітків-наркоманів Київ оперативний

У Києві впіймалися на гарячому двоє підлітків-наркоманів Київ оперативний

У Києві впіймалися на гарячому двоє підлітків-наркоманів Київ оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві хлопець під наркотиками влаштував справжній переполох. Він ліг спати просто біля входу до чужого будинку і не прокидався, тому небайдужі перехожі подумали, що той помер.

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