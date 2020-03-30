У Києві вогонь вщент спалив триповерховий будинок. Фото з місця НП

У Голосіївському районі Києва 30 березня спалахнула масштабна пожежа у приватному триповерховому будинку на вулиці Квітки-Основ'яненка, 36. У результаті будівля згоріла вщент.

Про моторошну НП рятувальників повідомили близько 5-ї ранку. Про це написала пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві вогонь вщент спалив триповерховий будинок Telegram/Kiev.informator.ua Info

Було встановлено, що вогонь охопив триповерховий будинок та розповсюдився на інший будинок, який був поруч, а також автомобіль. Складність гасіння пожежі полягала у великій площі та слабкому тиску води у гідрантах. Тому рятувальники мали забирати воду з водойми, яка була неподалік.

У Києві вогонь вщент спалив триповерховий будинок Telegram/Kiev.informator.ua Info

У Києві вогонь вщент спалив триповерховий будинок Telegram/Kiev.informator.ua Info

Спершу пожежу локалізували, потім ліквідували. У результаті НП ніхто не постраждав. Причина займання буде встановлена пізніше.

У Києві вогонь вщент спалив триповерховий будинок ГУ ДСНС України у м. Києві

У Києві вогонь вщент спалив триповерховий будинок ГУ ДСНС України у м. Києві

У Києві вогонь вщент спалив триповерховий будинок ГУ ДСНС України у м. Києві

У Києві вогонь вщент спалив триповерховий будинок ГУ ДСНС України у м. Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 23 березня спалахнула пожежа у ТРЦ River Mall, що на Дніпровській набережній, неподалік від станції метро "Осокорки".

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