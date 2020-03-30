У Києві вогонь вщент спалив триповерховий будинок. Фото з місця НП

У Голосіївському районі Києва 30 березня спалахнула масштабна пожежа у приватному триповерховому будинку на вулиці Квітки-Основ'яненка, 36. У результаті будівля згоріла вщент.
Про моторошну НП рятувальників повідомили близько 5-ї ранку. Про це написала пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У Києві вогонь вщент спалив триповерховий будинок
Telegram/Kiev.informator.ua Info
Було встановлено, що вогонь охопив триповерховий будинок та розповсюдився на інший будинок, який був поруч, а також автомобіль. Складність гасіння пожежі полягала у великій площі та слабкому тиску води у гідрантах. Тому рятувальники мали забирати воду з водойми, яка була неподалік.
У Києві вогонь вщент спалив триповерховий будинок
Telegram/Kiev.informator.ua Info
У Києві вогонь вщент спалив триповерховий будинок
Telegram/Kiev.informator.ua Info
Спершу пожежу локалізували, потім ліквідували. У результаті НП ніхто не постраждав. Причина займання буде встановлена пізніше.
У Києві вогонь вщент спалив триповерховий будинок
ГУ ДСНС України у м. Києві
У Києві вогонь вщент спалив триповерховий будинок
ГУ ДСНС України у м. Києві
У Києві вогонь вщент спалив триповерховий будинок
ГУ ДСНС України у м. Києві
У Києві вогонь вщент спалив триповерховий будинок
ГУ ДСНС України у м. Києві
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 23 березня спалахнула пожежа у ТРЦ River Mall, що на Дніпровській набережній, неподалік від станції метро "Осокорки".
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