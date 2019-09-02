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2 вересня • оновлено в 14:55
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/ Кримінал

У Києві водійка жорстоко побила продавчиню: з'явилися фото 18+

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У Києві, біля ринку "Виноградар", водійка автомобіля нібито облаяла та побила продавчиню молочного магазину, яка виставила коробки для товарів на дорогу.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. У мережі з’явилися фото з місця події (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Так, продавчині із молочного магазину виставили коробки на дорогу, щоб постачальнику продукції було зручніше розвантажити товар.

У Києві водійка жорстоко побила продавчиню

У Києві водійка жорстоко побила продавчиню

Київ Оперативний

Жінка на автомобілі Mitsubishi, паркуючись, зачепила одну із них. Після цього продавчиня вийшла поцікавитися, чи потрібна допомога, але у відповідь отримала нецензурну лайку та декілька копняків.

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У Києві водійка жорстоко побила продавчиню

У Києві водійка жорстоко побила продавчиню

Київ Оперативний

Побита жінка

Побита жінка

Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у маршрутному автобусі № 555 (вулиця Миколи Кибальчича – ДВРЗ) жорстко побилися дві жінки. Причиною нібито стало те, що пасажирки "не поділили місце".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
бійка
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