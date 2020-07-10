У Києві водій "влетів" на 6,5 тисячі євро штрафу через перевантаження. Фото

У Києві водій "влетів" на 6,5 тисячі євро штрафу через перевантаження.

У Києві зафіксували рекордний штраф у 6500 євро у пункті зважування на Столичному шосе.

Як написала пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на своїй сторінці у Facebook, це відбулося у четвер, 9 липня.

"Загальна вага порушника склала 61,84 тонни, що на 21,84 тонни більше від дозволеної. Маршрут вантажівки мав пролягати з Київської області на Полтавщину", – йдеться у повідомленні.

У Департаменті також нагадали, що комплекси габаритно-вагового контролю працюють у цілодобовому режимі на всіх в'ïздах до столиці.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 липня при під'їзді до Києва з боку Житомира трапилося зіткнення двох вантажівок. В результаті ДТП водій однієї з фур загинув.