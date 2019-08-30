У Києві водій влаштував смертельну ДТП і втік: фото і відео

У Святошинському районі Києва водій автомобіля "Mercedes" збив на смерть жінку на пішохідному переході і втік із місця ДТП.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва. Правоохоронці попросили допомоги у жителів столиці в пошуках зловмисника (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Так, слідству вдалося встановити, що його звуть Кулматов Рахмонжон Кундузович. Народився чоловік у 1979 році.

Поліція шукає Рахмоджона Кулматова Пресслужба поліції Києва

Відзначається, що ДТП трапилася 20 серпня близько 1:00 біля станції метро "Академмістечко". Як видно на кадрах, авто протягнуло жінку на капоті. Від удару їй відірвало ноги.

За фактом смерті слідчі почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

У Києві водій влаштував смертельну ДТП і втік

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві вантажівка збила 10-річного хлопчика, коли той переходив дорогу по пішохідному переходу. Школяр дивом залишився живий, при цьому отримав важкі травми.

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