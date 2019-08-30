Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві водій влаштував смертельну ДТП і втік: фото і відео

2.5т Читати матеріал російською

У Святошинському районі Києва водій автомобіля "Mercedes" збив на смерть жінку на пішохідному переході і втік із місця ДТП.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва. Правоохоронці попросили допомоги у жителів столиці в пошуках зловмисника (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Так, слідству вдалося встановити, що його звуть Кулматов Рахмонжон Кундузович. Народився чоловік у 1979 році.

Новини
Авто знищено: під Вінницею трапилася жахлива ДТП із загиблими
Поліція шукає Рахмоджона Кулматова

Поліція шукає Рахмоджона Кулматова

Пресслужба поліції Києва

Відзначається, що ДТП трапилася 20 серпня близько 1:00 біля станції метро "Академмістечко". Як видно на кадрах, авто протягнуло жінку на капоті. Від удару їй відірвало ноги.

За фактом смерті слідчі почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

У Києві водій влаштував смертельну ДТП і втік

У Києві водій влаштував смертельну ДТП і втік

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві вантажівка збила 10-річного хлопчика, коли той переходив дорогу по пішохідному переходу. Школяр дивом залишився живий, при цьому отримав важкі травми.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
0
Смішно
1
Цікаво
10
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...