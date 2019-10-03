У Києві водій влаштував "перегони" з поліцейськими: відео затримання

У Києві у середу ввечері, 2 жовтня, водій авто BMW X5 на Солом'янці скоїв зіткнення з іншою машиною, а після цього на великій швидкості почав тікати від поліцейських.

Правоохоронці наздогнали його вже біля "Житомирського КП", написали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Доволі тихий та спокійний вечір середи перервали сирени та наказ "зупинити авто" у гучномовець. А почалася погоня за неадекватним водієм BMW X5 (AA9550TX) ще на Солом'янці, де він здійснив зіткнення з іншим автомобілем і почав тікати на шаленій швидкості", – йдеться у повідомленні.

У Києві водій влаштував "перегони" з поліцейськими Київ Оперативний

У переслідуванні одночасно брали участь дев'ять автомобілів патрульної поліції із різних районів Києва.

"Ну, і як результат – відмова від проходження тесту на стан сп'яніння (що автоматично дорівнює тому, що водій визнав себе п'яним)", – додали у пості.

Пізніше у мережі опублікували фото "гонщика".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Борисполі Київської області патрульні поліцейські впіймали 21-річного озброєного пістолетом водія-гонщика, що їхав без документів та перевищував швидкість.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!