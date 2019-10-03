Головна Новини
3 жовтня • оновлено в 11:59
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві водій влаштував "перегони" з поліцейськими: відео затримання

979 Читати матеріал російською

У Києві у середу ввечері, 2 жовтня, водій авто BMW X5 на Солом'янці скоїв зіткнення з іншою машиною, а після цього на великій швидкості почав тікати від поліцейських.

Правоохоронці наздогнали його вже біля "Житомирського КП", написали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Доволі тихий та спокійний вечір середи перервали сирени та наказ "зупинити авто" у гучномовець. А почалася погоня за неадекватним водієм BMW X5 (AA9550TX) ще на Солом'янці, де він здійснив зіткнення з іншим автомобілем і почав тікати на шаленій швидкості", – йдеться у повідомленні.

У Києві водій влаштував "перегони" з поліцейськими

У Києві водій влаштував "перегони" з поліцейськими

Київ Оперативний

У переслідуванні одночасно брали участь дев'ять автомобілів патрульної поліції із різних районів Києва.

"Ну, і як результат – відмова від проходження тесту на стан сп'яніння (що автоматично дорівнює тому, що водій визнав себе п'яним)", – додали у пості.

Новини
У Києві міст паралізувала жахлива ДТП: спливло красномовне відео з учасником аварії

Пізніше у мережі опублікували фото "гонщика".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Борисполі Київської області патрульні поліцейські впіймали 21-річного озброєного пістолетом водія-гонщика, що їхав без документів та перевищував швидкість.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel