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17 лютого • оновлено в 16:18
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У Києві водій та кондуктор сходили до вітру на автобус. Фотофакт

3.8т
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У Києві помітили водія та кондуктора автобуса, які справляли нужду просто на транспортний засіб.

Інцидент трапився на території житлового масиву Виноградар. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте про кінця сторінки).

"Нічого не змінилося – водіям громадського транспорту так і не поставили туалети, тому вони в унісон з кондукторами справляють нужду просто на автобус", – йдеться у пості.

У Києві водій та кондуктор сходили до вітру на автобус

У Києві водій та кондуктор сходили до вітру на автобус

Київ оперативний

Новини
Прищемив руку і поїхав далі: у Києві водій маршрутки втрапив у скандал через дитину

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві водій маршрутки справив нужду посеред вулиці, просто біля Центрального залізничного вокзалу.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
На фото - троллейбус!!!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А что кондуктор-баба справляет нужду стоя.
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