У Києві водій та кондуктор сходили до вітру на автобус. Фотофакт

У Києві помітили водія та кондуктора автобуса, які справляли нужду просто на транспортний засіб.
Інцидент трапився на території житлового масиву Виноградар. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте про кінця сторінки).
"Нічого не змінилося – водіям громадського транспорту так і не поставили туалети, тому вони в унісон з кондукторами справляють нужду просто на автобус", – йдеться у пості.
У Києві водій та кондуктор сходили до вітру на автобус
Київ оперативний
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві водій маршрутки справив нужду посеред вулиці, просто біля Центрального залізничного вокзалу.
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