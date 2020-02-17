У Києві водій та кондуктор сходили до вітру на автобус. Фотофакт

У Києві помітили водія та кондуктора автобуса, які справляли нужду просто на транспортний засіб.

Інцидент трапився на території житлового масиву Виноградар. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте про кінця сторінки).

"Нічого не змінилося – водіям громадського транспорту так і не поставили туалети, тому вони в унісон з кондукторами справляють нужду просто на автобус", – йдеться у пості.

У Києві водій та кондуктор сходили до вітру на автобус Київ оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві водій маршрутки справив нужду посеред вулиці, просто біля Центрального залізничного вокзалу.

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