У Києві водій розбив п'ять авто перед патрульними: на вигляд був п'яним. Фото

У Києві водій з ознаками сп'яніння розтрощив п'ять авто.

Про це написала пресслужба патрульної поліції Києва на своїй сторінці у Facebook. У четвер, 27 серпня, патрульні Голосіївського району на вулиці Антоновича помітили машину Mercedes, яка зупинилася на смузі для руху громадського транспорту (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За даними поліції, після зупинки водій почав виконувати дивні маневри – їздив то назад, то вперед. Під час перевірки документів патрульні помітили в того ознаки наркотичного сп'яніння. Тому йому запропонували пройти огляд в медзакладі у встановленому законом порядку.

У Києві водій з ознаками сп'яніння розтрощив п'ять авто

"Водій рушив із місця на великій швидкості, залишивши документи інспекторам, й одразу здійснив ДТП із двома автівками, що проїжджали повз. Доїхавши до перехрестя, в'їхав ще у два припаркованих авто й зупинився", – йдеться в дописі.

У Києві водій влетів у кілька авто

Унаслідок ДТП ніхто не постраждав. Проходити огляд на стан сп'яніння 46-річний водій відмовився. На нього склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) та винесли постанову за ч. 3 ст. 122 (Зупинка в смузі громадського транспорту) КУпАП.

Водій, який влетів у кілька авто, мав ознаки сп'яніння

Пост поліції про ДТП. Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Богуславському районі Київської області автомобіль Volkswagen переїхав на смерть місцевого жителя, який спав на проїжджій частині.

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