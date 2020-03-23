У Києві водій помер за кермом: зіштовхнулися кілька машин

Неподалік від станції метро "Лівобережна" в Києві водієві SsangYong стало зле просто за кермом. Через це він врізався одразу в кілька машин.

Як повідомляється на Telegram-каналі "Київ оперативний", медики прибули на місце НП для надання допомоги, але чоловік помер, так і не прийшовши до тями.

Через зіткнення його авто з іншими транспортними засобами на дорозі утворився масштабний затор.

На Лівобережці водій помер за кермом і спровокував масштабну ДТП "Київ оперативний"

На Лівобережці водій помер за кермом і спровокував масштабну ДТП "Київ оперативний"

На Лівобережці водій помер за кермом і спровокував масштабну ДТП "Київ оперативний"

На Лівобережці водій помер за кермом і спровокував масштабну ДТП "Київ оперативний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва вночі 23 березня трапилося моторошне ДТП за участю інкасаторського авто і легковика. У результаті загинули двоє людей. Аварія була зафіксована на з'їзді з Південного мосту в напрямку Харківської площі, неподалік від станції метро "Славутич".

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