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24 березня • оновлено в 00:18
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У Києві водій помер за кермом: зіштовхнулися кілька машин

4.3т
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Неподалік від станції метро "Лівобережна" в Києві водієві SsangYong стало зле просто за кермом. Через це він врізався одразу в кілька машин.

Як повідомляється на Telegram-каналі "Київ оперативний", медики прибули на місце НП для надання допомоги, але чоловік помер, так і не прийшовши до тями.

Через зіткнення його авто з іншими транспортними засобами на дорозі утворився масштабний затор.

На Лівобережці водій помер за кермом і спровокував масштабну ДТП

На Лівобережці водій помер за кермом і спровокував масштабну ДТП

"Київ оперативний"

На Лівобережці водій помер за кермом і спровокував масштабну ДТП

На Лівобережці водій помер за кермом і спровокував масштабну ДТП

"Київ оперативний"

На Лівобережці водій помер за кермом і спровокував масштабну ДТП

На Лівобережці водій помер за кермом і спровокував масштабну ДТП

"Київ оперативний"

На Лівобережці водій помер за кермом і спровокував масштабну ДТП

На Лівобережці водій помер за кермом і спровокував масштабну ДТП

"Київ оперативний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва вночі 23 березня трапилося моторошне ДТП за участю інкасаторського авто і легковика. У результаті загинули двоє людей. Аварія була зафіксована на з'їзді з Південного мосту в напрямку Харківської площі, неподалік від станції метро "Славутич".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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