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У Києві водій переїхав ногу поліцейському і намагався втекти

1.3т Читати матеріал російською

У Голосіївському районі Києва водій збив поліцейського полку спеціального призначення та втік з місця аварії.

Спочатку правоохоронці вирішили зупинити авто порушника через видимі сильні пошкодження машини, проте водій почав тікати від них, повідомили на сторінці поліції Києва в Facebook.

Чоловік відмовився зупиняти машину і спробував сховатися, а коли до авто підбіг поліцейський – різко почав рух і переїхав йому ногу.

Авто порушника

Авто порушника

Facebook Поліція Києва

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"Правоохоронці затримали зловмисника, автомобіль вилучили. Встановлено, що за кермом був 35-річний раніше не судимий іноземець в стані алкогольного сп'яніння. Поліцейського госпіталізували, у нього прелом ноги", – повідомив начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

Як писав OBOZREVATEL, 27 серпня в Києві трапилася аналогічна НП – водій збив правоохоронця і зник з місця події. На опублікованому відео видно, що потерпілий правоохоронець після аварії перебував у свідомості. Йому надавали допомогу його колеги і очевидці ДТП.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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