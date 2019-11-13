У Києві водій маршрутки втрапив у гучний скандал: мережа розлючена

У Києві водій маршрутки №211 (ДВРЗ – пл. Деміївська) втрапив у скандал. Чоловіка звинуватили в тому, що він 12 листопада на зупинці на вулиці Гродненській почав зачиняти двері автобуса і рухатися до того, як пасажирка встигла вийти.

Через це жінка впала і отримала перелом руки зі зміщенням. Про інцидент повідомив син потерпілої на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

"12.11.2019, орієнтовно о 15:50-16:10, моя мама їхала у маршрутному таксі №211. Водій зупинився на Гродненській. Мама виходила з маршрутки. Не встигла вийти, як водій почав рухатися і зачиняти дверей", – йдеться у пості.

У Києві водій маршрутки потрапив у гучний скандал Київ Оперативний

Син потерпілої додав, що сім'я почала розшуки свідків. Користувачі мережі розлючено прокоментували ситуацію, повідомляючи про схожі випадки.

"Сама була в такій ситуації. Слава Богу, що нічого не зламала. Маршрутники часто таке роблять...", "Теж могла б побувати у такій ситуації... На милицях виходила з 69 автобуса, не встигла нормально ступити на землю, як він уже рушив, зачиняючи на ходу двері. Отримала переляк...", "Я вже не вперше про такий випадок чую. Просто жах. Знайти і покарати!" – написали вони.

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві водій маршрутки відмовився перевозити ветерана АТО, не пояснивши причину.

У столиці України водій маршрутки налякав пасажирів, перевищивши швидкість і виїхавши на узбіччя.

У Києві водія маршрутки звинуватили у тому, що він помочився посеред вулиці, біля Центрального залізничного вокзалу.

У місті поскаржилися на водіїв маршрутних автобусів, один із яких дивився відео під час руху, а інший відмовився везти пасажирів пенсійного віку і грубіянив.

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