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13 листопада • оновлено в 12:09
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У Києві водій маршрутки втрапив у гучний скандал: мережа розлючена

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У Києві водій маршрутки №211 (ДВРЗ – пл. Деміївська) втрапив у скандал. Чоловіка звинуватили в тому, що він 12 листопада на зупинці на вулиці Гродненській почав зачиняти двері автобуса і рухатися до того, як пасажирка встигла вийти.

Через це жінка впала і отримала перелом руки зі зміщенням. Про інцидент повідомив син потерпілої на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

"12.11.2019, орієнтовно о 15:50-16:10, моя мама їхала у маршрутному таксі №211. Водій зупинився на Гродненській. Мама виходила з маршрутки. Не встигла вийти, як водій почав рухатися і зачиняти дверей", – йдеться у пості.

У Києві водій маршрутки потрапив у гучний скандал

У Києві водій маршрутки потрапив у гучний скандал

Київ Оперативний

Син потерпілої додав, що сім'я почала розшуки свідків. Користувачі мережі розлючено прокоментували ситуацію, повідомляючи про схожі випадки.

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"Сама була в такій ситуації. Слава Богу, що нічого не зламала. Маршрутники часто таке роблять...", "Теж могла б побувати у такій ситуації... На милицях виходила з 69 автобуса, не встигла нормально ступити на землю, як він уже рушив, зачиняючи на ходу двері. Отримала переляк...", "Я вже не вперше про такий випадок чую. Просто жах. Знайти і покарати!" – написали вони.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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