У Києві водій маршрутного автобуса №193 (пл. Дарницька - ж/м Корчувате) гучно оскандалився, нібито не дозволивши дитині-інваліду їхати безкоштовно.

Про це повідомила очевидиця Наталія Спицька на сторінці "Сусіди. Голосієво" в Facebook. Її дуже обурила така ситуація.

"Дитина-інвалід зайшла в маршрутку №193 і пред'явила посвідчення. На це водій відповів, що у нього вже є пільговики", – написала жінка.

За її словами, чоловік також сказав, що не буде їхати далі, поки дитина не вийде.

У Києві водій маршрутки не дозволив дитині-інваліду їхати безкоштовно

У коментарях користувачі мережі розповіли про схожі неприємні випадки.

"Мою дитину з посвідченням взагалі висадили на цьому рейсі, після того як вона проїхала пів зупинки", "На жаль, такі ситуації відбувається на багатьох маршрутах...", "Уже неодноразово спостерігала, як водії намагалися вигнати з автобусу дітей-пільговиків. Але світ не без добрих людей, завжди знаходилися пасажири, які платили", – написали вони.

Пост в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Коментарі в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві водія маршрутного автобусу №507 (Залізничний вокзал "Південний" – Національний музей народної архітектури та побуту України) звинуватили в тому, що той, закриваючи двері транспортного засобу, прищемив семирічній дівчинці руку і продовжив рух.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!