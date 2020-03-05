Головна Новини
5 березня • оновлено в 15:17
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві водій маршрутки не дозволив дитині-інваліду їхати безкоштовно. Фото

1.1т
Читати матеріал російською

У Києві водій маршрутного автобуса №193 (пл. Дарницька - ж/м Корчувате) гучно оскандалився, нібито не дозволивши дитині-інваліду їхати безкоштовно.

Про це повідомила очевидиця Наталія Спицька на сторінці "Сусіди. Голосієво" в Facebook. Її дуже обурила така ситуація.

"Дитина-інвалід зайшла в маршрутку №193 і пред'явила посвідчення. На це водій відповів, що у нього вже є пільговики", – написала жінка.

За її словами, чоловік також сказав, що не буде їхати далі, поки дитина не вийде.

У Києві водій маршрутки не дозволив дитині-інваліду їхати безкоштовно

У Києві водій маршрутки не дозволив дитині-інваліду їхати безкоштовно

У коментарях користувачі мережі розповіли про схожі неприємні випадки.

"Мою дитину з посвідченням взагалі висадили на цьому рейсі, після того як вона проїхала пів зупинки", "На жаль, такі ситуації відбувається на багатьох маршрутах...", "Уже неодноразово спостерігала, як водії намагалися вигнати з автобусу дітей-пільговиків. Але світ не без добрих людей, завжди знаходилися пасажири, які платили", – написали вони.

Пост в мережі

Пост в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Коментарі в мережі

Коментарі в мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві водія маршрутного автобусу №507 (Залізничний вокзал "Південний" – Національний музей народної архітектури та побуту України) звинуватили в тому, що той, закриваючи двері транспортного засобу, прищемив семирічній дівчинці руку і продовжив рух.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги