У Києві водій маршрутки душив пільговика: з'явилися нові подробиці

У Києві учасник Революції Гідності та інвалід війни 3-ї групи поскаржився на те, що біля станції метро "Лісова" водій маршрутного автобуса Київ – Чернігів не пускав його в салон, а потім почав штовхати і душити. Власник маршрутки пообіцяв, що водій вибачиться.

Як повідомили на сторінці "Київ Оперативний" в Faceboоk, чоловіків втратив зір на Майдані взимку 2014 роки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Коли він сідав в маршрутку, пред'явив посвідчення УБД, у відповідь водій почав його виштовхувати і доводити, що потрібно придбати квиток. Пізніше він пересадив пасажирів в інший транспортний засіб і заблокував вхід в автобус, а також погрожувати учаснику Революції Гідності.

У Києві водій маршрутки душив пільговика

"При черговій спробі спокійно увійти (що чітко видно на час зйомки) водій відштовхнув мене, і коли я розвернувся спиною, нічого не очікуючи, почав душити мене ззаду, поки випадково не впустив пачку грошей. На той момент я мало не задихнувся", – розповів чоловік.

А коли потерпілий викликав поліцію, водій відразу ж поїхав з місця події.

У Telegram-каналі "Січ" повідомили, що власник маршрутки, водій якої душив інваліда війни, пообіцяв привезти першого до метро "Лісова", щоб той вибачився.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві водій маршрутки, яка прямувала від станції метро "Лісова" до Чернігова, накинувся на учасника Революції Гідності та інваліда війни 3 групи, який хотів скористатися правом пільгового проїзду.

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