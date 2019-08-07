У Києві водій Bentley врізався в дерево і зламав патрульному руку

У Києві водій елітного автомобіля Bentley врізався в дерево, після чого зламав руку патрульному, який прибув на місце аварії.

Водій після зіткнення з деревом залишився всередині салону. За словами поліцейських, він був дуже п'яний і спав просто за кермом, повідомили на сторінці Патрульної поліції Києва в Facebook.

"Чоловік не зміг чітко пояснити, що відбувалося і не реагував на прохання надати документи. Він кожен раз називав нову версію, куди він їх подів", – уточнили правоохоронці.

Після цього він спробував втекти і чинив опір при затриманні. Він зламав руку патрульному, який намагався йому перешкодити, пише "Страна" з посиланням на власні джерела.

У виданні уточнили, що, за попередньою інформацією, поліція встановила його особу. Це – Дмитро Салмінський, який і раніше потрапляв в аварії на дорогих автомобілях.

Авто в'їхало в дерево Facebook Патрульна поліція Києва

У 2016 році його Lamborghini Gallardo Spyder зіткнувся з Ford, обійшлося без постраждалих.

Передбачуваний водій-порушник Страна

Як писав OBOZREVATEL, в кінці липня в Києві трапиласяя ДТП з елітним автомобілем Bentley і машиною автошколи, за кермом якої була учениця. На оприлюдненому в соцмережах записі видно, що аварія відбулася під шляхопроводом в крайній правій смузі. Поруч з автомобілями були розкидані уламки фар.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!