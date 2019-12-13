У Києві водії влаштували "розбірки" з ножами на дорозі: відео

У Святошинському районі Києва 13 грудня між водіями автомобілів Nissan і ГАЗель посеред дороги виник конфлікт. Він закінчився тим, що один з чоловіків дістав ніж і порізав колесо машини опонента.

Інцидент трапивсяна перехресті бульвару Кольцова та вулиці Зодчих. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця станиці).

Причиною конфлікту, за словами свідків, стало те, що "хтось когось не пропустив, а інший посигналив, і понеслась".

У Києві водії влаштували "розбірки" з ножами на дорозі

"Водій Nissan, довго не думаючи, взяв ніж і пробив переднє праве колесо водієві ГАЗелі. Після цього швиденько поїхав", – йдеться в дописі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві поряд з Центральним залізничним вокзалом 20 листопада водії автомобілів влаштували жорстоку бійку, а потім і різанину.

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