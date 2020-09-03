У Києві вночі підпалили відділення Ощадбанку. Фото
У ніч на 3 вересня трапилося загоряння у відділенні Ощадбанку на проспекті Лісовий, 39а в Києві.
Як повідомляє Telegram "Київ Оперативний" зі слів свідків, двоє людей у чорному одязі розбили верхню частину вікна та закинули у відділення предмет із горючою речовиною, який вибухнув і спричинив пожежу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Група оперативного реагування прибула на виклик протягом 5 хвилин.
"Завдяки швидкому виявленню загоряння і прибуттю бійців пожежної охорони за лічені хвилини пожежу було швидко ліквідовано, чим запобігли серйозній шкоді майну Ощадбанку", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці проводять на місці події слідчі дії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві з інтервалом у кілька хвилин невідомі підпалили три магазини мережі "Молоко від фермера".