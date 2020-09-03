У Києві вночі підпалили відділення Ощадбанку. Фото

У ніч на 3 вересня трапилося загоряння у відділенні Ощадбанку на проспекті Лісовий, 39а в Києві.

Як повідомляє Telegram "Київ Оперативний" зі слів свідків, двоє людей у чорному одязі розбили верхню частину вікна та закинули у відділення предмет із горючою речовиною, який вибухнув і спричинив пожежу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Група оперативного реагування прибула на виклик протягом 5 хвилин.

"Завдяки швидкому виявленню загоряння і прибуттю бійців пожежної охорони за лічені хвилини пожежу було швидко ліквідовано, чим запобігли серйозній шкоді майну Ощадбанку", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці проводять на місці події слідчі дії.

У Києві трапилося загоряння у відділенні Ощадбанку Telegram "Київ Оперативний"

Двоє людей у чорному одязі закинули у відділення Ощадбанку предмет із горючою речовиною Telegram "Київ Оперативний"

Предмет із горючою речовиною вибухнув і спричинив пожежу Telegram "Київ Оперативний"

Пожежу в Ощадбанку було швидко ліквідовано Telegram "Київ Оперативний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві з інтервалом у кілька хвилин невідомі підпалили три магазини мережі "Молоко від фермера".

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