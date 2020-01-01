Почали бійку і стрілянину: в Києві влаштували масштабні розбірки в Новий рік. Відео

У Києві в новорічну ніч 1 січня сталася бійка зі стріляниною.

Попередньо, у результаті інциденту постраждали шість осіб. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Не всі вміють відпочивати нормально", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація Інформатор

За неофіційними даними, розбірки почалися близько 4:30 неподалік від станції метро "Либідська" – на вулиці Велика Васильківська.

Як писав OBOZREVATEL, у Житомирській області чоловік отримав важкі травми в результаті вибуху салюту під час святкування Нового року-2020.

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