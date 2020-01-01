Головна Новини
1 січня • оновлено в 22:15
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Почали бійку і стрілянину: в Києві влаштували масштабні розбірки в Новий рік. Відео

Читати матеріал російською

У Києві в новорічну ніч 1 січня сталася бійка зі стріляниною.

Попередньо, у результаті інциденту постраждали шість осіб. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Не всі вміють відпочивати нормально", – сказано в повідомленні.

Новини
В Одесі в новорічну ніч влаштували погоню зі стріляниною: відеофакт

Ілюстрація

Ілюстрація

Інформатор

За неофіційними даними, розбірки почалися близько 4:30 неподалік від станції метро "Либідська" – на вулиці Велика Васильківська.

Як писав OBOZREVATEL, у Житомирській області чоловік отримав важкі травми в результаті вибуху салюту під час святкування Нового року-2020.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Стрілянина в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Стрілянина в Києві Новий рік Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Новий Рік-2020 стрілянина видео
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
3
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги