Обшуки у соратника Черновецького та ексдепутата Київради: з'явилися перші деталі

У Києві 31 жовтня почалися обшуки в офісі депутата VI скликання Київської міської ради, ексспівголови фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді Дениса Комарницького. Його запідозрили у розкраданні коштів міста у розмірі 1 мільярд гривень.

Про це написав "Апостроф", посилаючись на свої джерела. Йдеться про офіс на Музейному провулку, 2б, на сьомому поверсі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

Обшуки влаштували у рамках досудового слідства, яке почали у квітні 2019 року за фактом привласнення (розкрадання) коштів міського бюджету під час будівельних робіт на Кільцевій дорозі від проспекту Рокоссовського до вулиці Богатирської.

У Києві влаштували обшуки в офісі ексдепутата Київради Апостроф

Обшуки проводили слідчі головного управління Національної поліції у Києві спільно зі Службою безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури міста.

Характерно, що перед тим, як до офісу зайшли представники СБУ, з вікна будівлі викинули ноутбук. А двері туди були замкнені, тому їх довелося вибивати.

Зважаючи на виписку з реєстру, приміщення належить Юлії Бекендорф.

У Києві 31 жовтня почалися обшуки в офісі депутата VI скликання Київської міської ради Дениса Комарницького Апостроф

Він також є ексспівголовою фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді Апостроф

Чоловіка запідозрили у розкраданні коштів міста у розмірі 1 мільярд гривень Апостроф

У Києві 31 жовтня почалися обшуки в офісі депутата VI скликання Київської міської ради Дениса Комарницького Апостроф

Він також є ексспівголовою фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді Апостроф

Чоловіка запідозрили у розкраданні коштів міста у розмірі 1 мільярд гривень Апостроф

У Києві провели обшуки в офісі ексдепутата Київради. Документ Апостроф

У Києві провели обшуки в офісі ексдепутата Київради. Документ Апостроф

Як повідомлявOBOZREVATEL, у вівторок, 29 жовтня, правоохоронці прийшли з обшуком до будинку колишнього нардепа Богдана Дубневича.

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