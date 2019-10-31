Обшуки у соратника Черновецького та ексдепутата Київради: з'явилися перші деталі

У Києві 31 жовтня почалися обшуки в офісі депутата VI скликання Київської міської ради, ексспівголови фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді Дениса Комарницького. Його запідозрили у розкраданні коштів міста у розмірі 1 мільярд гривень.
Про це написав "Апостроф", посилаючись на свої джерела. Йдеться про офіс на Музейному провулку, 2б, на сьомому поверсі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).
Обшуки влаштували у рамках досудового слідства, яке почали у квітні 2019 року за фактом привласнення (розкрадання) коштів міського бюджету під час будівельних робіт на Кільцевій дорозі від проспекту Рокоссовського до вулиці Богатирської.
У Києві влаштували обшуки в офісі ексдепутата Київради
Апостроф
Обшуки проводили слідчі головного управління Національної поліції у Києві спільно зі Службою безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури міста.
Характерно, що перед тим, як до офісу зайшли представники СБУ, з вікна будівлі викинули ноутбук. А двері туди були замкнені, тому їх довелося вибивати.
Зважаючи на виписку з реєстру, приміщення належить Юлії Бекендорф.
У Києві 31 жовтня почалися обшуки в офісі депутата VI скликання Київської міської ради Дениса Комарницького
Апостроф
Він також є ексспівголовою фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді
Апостроф
Чоловіка запідозрили у розкраданні коштів міста у розмірі 1 мільярд гривень
Апостроф
У Києві 31 жовтня почалися обшуки в офісі депутата VI скликання Київської міської ради Дениса Комарницького
Апостроф
Він також є ексспівголовою фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді
Апостроф
Чоловіка запідозрили у розкраданні коштів міста у розмірі 1 мільярд гривень
Апостроф
У Києві провели обшуки в офісі ексдепутата Київради. Документ
Апостроф
У Києві провели обшуки в офісі ексдепутата Київради. Документ
Апостроф
Як повідомлявOBOZREVATEL, у вівторок, 29 жовтня, правоохоронці прийшли з обшуком до будинку колишнього нардепа Богдана Дубневича.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".