У Києві влаштували криваві розбірки на ножах: фото 18+

У Дарницькому районі Києва в неділю, 1 вересня, двоє чоловіків у стані алкогольного сп'яніння влаштували криваву бійку.

Інцидент стався біля озера в Парку Партизанської Слави. Про це у Facebook повідомив "Київ Оперативний", опублікувавши відповідні фотографії.

Чоловіки з'ясовували стосунки на столових ножах, проте їх розняли бійці Муніципальної охорони.

facebook.com/KyivOperativ

"Що саме стало причиною конфлікту між ними невідомо, але те, що обидва були напідпитку – факт. Обом було надано медичну допомогу, а після цього – передано правоохоронцям", – сказано в повідомленні.

Відзначимо, судячи зі знімків учасників бійки, обидва отримали травми. У одного порізане обличчя, у другого – руки.

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом в автомобілі був виявлений труп чоловіка з вогнепальним пораненням у голову. Загиблому було близько 50 років.

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