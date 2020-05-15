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16 травня • оновлено в 03:26
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У Києві винесли вирок чоловіку, який виманив у дитини 700 тисяч гривень

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Солом'янський районний суд Києва визнав винним і засудив до тюремного ув'язнення чоловіка, який виманив у дев'ятирічної дитини 700 тисяч гривень нібито на "порятунок її матері" від затримання.

30-річний житель Київської області отримав 8,6 років в'язниці з конфіскацією майна, повідомляє у Facebook київська прокуратура.

У Києві винесли вирок чоловіку, який виманив у дитини 700 тисяч гривень

rbc.ua

Також суд задовольнив цивільний позов потерпілих на суму близько 700 тисяч гривень.

Зазначається, що зловмисник зателефонував на стаціонарний телефон і повідомив хлопчику, що його мати потрапила в ДТП і буде затримана поліцією. Щоб уникнути цього, хлопчик мав зібрати вдома всі заощадження і передати їх чоловіку, коли той підійде до під'їзду.

Коли хлопчик вийшов на вулицю, зловмисник вирвав пакет із грошима і втік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві грабіжники серед білого дня напали на менеджера великої компанії і забрали у нього 2 мільйони гривень.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
шахрайство в Києві
Місце
Україна Київ
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