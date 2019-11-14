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14 листопада • оновлено в 14:07
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У Києві винесли перший вирок за домашнє насильство

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У Києві вперше винесли вирок за домашнє насильство. Чоловіка, який систематично знущався з дружини, засудили до трьох місяців арешту.

Київська місцева прокуратура №5 підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 33-річного місцевого жителя, який скоював психологічне та фізичне насильство у сім'ї (ст. 126-1 КК України). Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва на своїй сторінці у Facebook.

Чоловік систематично ображав нецензурними висловлюваннями дружину, залякував, принижував її та погрожував жінці фізичною розправою. Все це відбувалося в однокімнатній квартирі у присутності дітей.

У Києві винесли перший вирок за домашнє насильство

У Києві винесли перший вирок за домашнє насильство

Судово-юридична газета

З січня до жовтня він вже дев'ять разів притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство (ст. 173-2 КУпАП). Втім, це не вплинуло на підозрюваного і не змінило його поведінку щодо дружини.

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За результатами судового розгляду Оболонським районним судом м. Києва чоловіка засуджено до трьох місяців арешту та взято під варту у залі суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Вознесенську Миколаївської області 56-річного чоловіка заарештували на місяць за домашнє насильство над власною матір'ю. Це трапилося вперше в Україні.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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