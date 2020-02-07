У Києві правоохоронці викрили "банду", яка виготовляла та поширювала через інтернет порновідео.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України. Таким чином було організовано кілька порностудій (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, в обладнаних кімнатах квартир київських багатоповерхівок робили запис та онлайн-трансляцію порнопродукції. Організатором однієї із таких студій виявився 36-річний мешканець міста. Він займався фінансуванням та забезпечував функціонування закладу.

Співорганізаторкою студії стала 33-річна киянка. Жінка займалася підбором персоналу та також забезпеченням функціонування закладу. Вона виконувала обов’язки адміністратора, реєструвала жінок на закордонних сайтах для онлайн-трансляції порно.

У Києві викрили організаторів мережі порностудій у житлових будинках Національна поліція України

У фінансуванні та організації функціонування ще однієї порностудії викрили 33-річного мешканця Києва. Також чоловік займався виводом грошових коштів із закордонних порносайтів за розповсюдження відео в режимі онлайн з обох студій. Співорганізаторкою стала 31-річна киянка. Ще одна людина здійснювала поставку техніки для відеозйомки та онлайн-трансляції та давала рекомендації з підбору спеціалістів із техзабезпечення такої діяльності.

За допомогою спеціальних комп’ютерних програм жінки вели спілкування з англомовними відвідувачами платних відеочатів та сайтів. Вартість однієї хвилини приватної бесіди складала від $3 до $10.

У ході обшуків за місцями мешкання фігурантів та у порностудіях правоохоронці вилучили такі речові докази: гроші, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, вогнепальну зброю та, ймовірно, марихуану. За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Чотирьом особам оголосили підозру. Трьох з них затримали у порядку ст. 208 ККУ.

У Києві викрили організаторів мережі порностудій у житлових будинках

У Києві викрили організаторів мережі порностудій у житлових будинках

У Києві викрили організаторів мережі порностудій у житлових будинках

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція Києва виявила віртуальну порностудію і повідомила про підозру трьом фігурантам пікантного бізнесу.

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