У Києві викрили "банду", яка продавала посади у органах влади: її пов'язали із Мізрахом

У Києві поліцейські викрили групу шахраїв, які обіцяли людям допомогу у працевлаштуванні на керівні посади до вищих органів державної влади. Ціни за такі "послуги" коливалися від $50 до $150 тисяч. Одним із членів "банди", ймовірно, є Ігор Мізрах, пов'язаний із центром розповсюдження неправдивої інформації Orange Sky.

Загалом до групи входило чотири особи. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Їм інкримінували вчинення злочину проти власності, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Так, правоохоронці встановили, що "банда" обіцяла допомогти людям у влаштуванні на керівні посади до вищих органів державної влади, а такі "послуги" коштували від $50 до $150 тисяч.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних поліцейські вилучили печатки та штампи різних органів державної влади та суб’єктів підприємницької діяльності, документи, чорнові записи, копії матеріалів різних кримінальних проваджень, а ще гранати, електродетонатори, балон і шприци зі ртуттю.

У Києві викрили "банду", яка продавала посади у органах влади. Речі, які знайшли під час обшуків

Після проведення першочергових слідчих дій вказаним особам буде повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна.

Як стало відомо Spilno з власних джерел у правоохоронних органах, 13 лютого у приміщеннях, які належали або орендувалися Мізрахом, почалися обшуки. Зокрема мова йде про будинок на Софійській Борщагівці, який, за даними сайту, чоловік оформив на коханку, а потім нібито заклав під заставу адвокатові.

Також у журналістів з'явилася інформація про те, що у орендованому Мізахом гаражі біля Офісу президента на Банковій нібито були бойові гранати, а у інших приміщеннях, які належать чоловіку, – ртуть, детонатори, печатки, візитівок на ім'я самого Мізраха.

У Києві викрили "банду", яка продавала посади у органах влади. Речі, які знайшли під час обшуків

У Києві викрили "банду", яка продавала посади у органах влади. Речі, які знайшли під час обшуків

У Києві викрили "банду", яка продавала посади у органах влади. Речі, які знайшли під час обшуків

У Києві викрили "банду", яка продавала посади у органах влади. Речі, які знайшли під час обшуків

У приміщеннях, які належали або орендувалися Мізрахом, провели обшуки Spilno

У приміщеннях, які належали або орендувалися Мізрахом, провели обшуки Spilno

У приміщеннях, які належали або орендувалися Мізрахом, провели обшуки Spilno

Як повідомляв OBOZREVATEL, проти відомого українського бізнесмена Михайла Бродського влаштували брудну піар-кампанію. Журналісти провели чимало розслідувань та опублікували серію матеріалів про чорні піар-техології, які дискредитували, ображали політиків, громадських активістів та бізнесменів.

Так, величезним проривом у справі стало знайомство з групою інтернет-фахівців, що, як з'ясувалося, були колишніми працівниками офісу компанії Orange Sky Ігоря Мізраха. Orange Sky за гроші була готова перетворити будь-яку чесну і порядну людину щонайменше на злочинця.

Згодом журналісти якомога детальніше з'ясували, як працюють чорні піар-технологи Мізраха.

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