У Києві Служба безпеки України викрила групу інтернет-агітаторів, які за кошти країни-агресора Росії поширювали фейки про коронавірус COVID-19.

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Такий контент розміщували в українському сегменті Facebook. Про це повідомила пресслужба ГУ СБУ у м. Києві та Київській області на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Оперативники встановили, що двоє осіб виконувало замовлення з Росії щодо публікації неправдивої інформації про поширення коронавірусу. Завданням було спричинення паніки, дискредитація дій влади та дестабілізація суспільно-політичної ситуації в Україні.

У Києві викрили агітаторів, які за гроші Росії поширювали фейки про коронавірус СБУ

Для поширення фейків про COVID-19 вони використовували мережу бот-акаунтів, а недостовірні дані брали із заборонених російських соцмереж. Завдання замовники давали через закриту групу у "Вконтакте", де виконавці і звітували про свою роботу. Кошти надходили з гаманців електронних платіжних систем Росії із максимальною анонімністю.

Викриті мешканці Києва визнали провину, надали доступ до акаунтів у закритих спільнотах, почали сприяти виявленню осіб "кураторів". Розпочалися заходи для встановлення замовників та інших ймовірних спільників інтернет-агітаторів.

У Києві викрили агітаторів, які за гроші Росії поширювали фейки про коронавірус СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 1 квітня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні склала 669.

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