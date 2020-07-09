У Києві викрали авто у голови правління великої страхової компанії

Obozrevatel Кримінал 21:27, 9.07.2020

У Дарницькому районі Києва злочинці викрали службовий автомобіль голови правління однієї з найбільших страхових компаній України.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел. З'ясувалося, що пропажу автомобіля чоловік виявив вранці 8 липня, коли вийшов із дому по вул. Княжий Затон (житловий масив Позняки).

За інформацією джерел, злочинці викрали чорний BMW Х-6, який зареєстрований на страхову компанію.

Примітно, що кілька років тому цей автомобіль вже розшукували.

Автомобіль викрали вночі 8 липня на Позняках
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За інформацією поліції Києва, всього за добу 8 липня в столиці було викрадено чотири автомобілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області правоохоронці затримали двох чоловіків, підозрюваних у розбійному нападі на таксиста. Водія побили, душили і хотіли забрати автомобіль.

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