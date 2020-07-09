У Києві викрали авто у голови правління великої страхової компанії
У Дарницькому районі Києва вночі 8 липня викрали автомобіль
На BMW X6 їздив голова правління великої української страхової компанії
З'ясувалося, що автомобіль розшукують вже вдруге
У Дарницькому районі Києва викрали чорний BMW X6.
У Дарницькому районі Києва злочинці викрали службовий автомобіль голови правління однієї з найбільших страхових компаній України.
Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел. З'ясувалося, що пропажу автомобіля чоловік виявив вранці 8 липня, коли вийшов із дому по вул. Княжий Затон (житловий масив Позняки).
За інформацією джерел, злочинці викрали чорний BMW Х-6, який зареєстрований на страхову компанію.
Примітно, що кілька років тому цей автомобіль вже розшукували.
Автомобіль викрали вночі 8 липня на Позняках Google Maps
За інформацією поліції Києва, всього за добу 8 липня в столиці було викрадено чотири автомобілі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області правоохоронці затримали двох чоловіків, підозрюваних у розбійному нападі на таксиста. Водія побили, душили і хотіли забрати автомобіль.