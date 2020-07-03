У Києві викрали акціонера "Севастопольського судноремонтного заводу "Южний": перші деталі

У Києві викрали Сергія Ткаченка – одного з акціонерів ТОВ "Севастопольський судноремонтний завод "Южний", майно якого розташоване на території тимчасово окупованого Криму.

За інформацією джерел OBOZREVATEL, інцидент трапився 2 липня, близко 15:00. Чоловіка викрали із салону краси "Асса" (вулиця Олени Теліги). З

Як зазначив співрозмовник, близькі Ткаченка вважають, що затримання могло бути зроблене співробітниками Служби безпеки України або ФСБ РФ.

Інформаційне агентство УНН уточнило, що викрадений – мешканець Київської області, 1962 року народження. За даними, які журналістам надали правоохоронці, чоловік зайшов до салону, а за ним – двоє невідомих чоловіків.

"Підійшовши до Ткаченка, (Вони. – Ред.) повідомили йому, що він перебуває у "федеральному розшуку". Після чого вивели його на вулицю та, посадивши в авто, поїхали з ним у невідомому напрямку", – йдеться у матеріалі.

Також журналісти відзначили, що чоловік був оголошений у розшук російською поліцією, у РФ йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Місяць тому Ткаченко звернувся із заявою до Офісу генерального прокурора про заволодіння його майном у окупованому Криму сторонніми особами, а також щодо незаконного притягнення його до кримінальної відповідальності РФ", – додали у матеріалі.

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