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/Кримінал

У Києві військова вантажівка врізалася в авто з дитиною в салоні: фото

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У Києві вночі 26 березня військова вантажівка врізалася в легкове Chevrolet із дитиною в салоні. В аварії ніхто не постраждав.

За попередніми даними, причиною ДТП стали несправні гальма вантажівки. Зіткнення трапилося на Гаванському мосту, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У Chevrolet вилетіло заднє скло. Також значна частина авто зім'ята. На допомогу вантажівці прибув другий військовий автомобіль", ‒ уточнили в ЗМІ.

У Києві військова вантажівка врізалася в авто

У Києві військова вантажівка врізалася в авто

Скріншот "Інформатор"

Точні причини аварії встановить експертиза правоохоронців.

У Києві військова вантажівка врізалася в авто

У Києві військова вантажівка врізалася в авто

"Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в січні військовий автомобіль МАЗ влетів у легковий Renaut. Аварія сталася на перетині вул. Басейній та Скоропадського.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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