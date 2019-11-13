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13 листопада • оновлено в 12:07
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У Києві відшукали батьків покинутого посеред вулиці 3-річного малюка: вони вразили заявою

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Правоохоронці відшукали батьків трирічного хлопчика, якого раніше помітили на вулиці у Подільському районі Києва з п'яним чоловіком. Самого малюка спершу госпіталізували, а потім передали до дитячого будинку.

Чоловік, який був із хлопчиком, запевняв, що він – батько дитини та згодом приїде по неї до лікарні. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.

Втім, станом здоров'я малюка довгий час ніхто цікавився. Тому правоохоронці розпочали розшук батьків хлопчика та встановили їх. Свою відсутність впродовж тривалого часу ті пояснили "скрутним матеріальним становищем та життєвими складнощами".

У Києві відшукали батьків покинутого посеред вулиці 3-річного малюка

У Києві відшукали батьків покинутого посеред вулиці 3-річного малюка

Поліція Києва

Працівники сектору ювенальної превенції Подільського управління поліції відносно батька дитини склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали для ухвалення рішення направили до суду.

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Життю хлопчика нічого не загрожує. Його подальшу долю вирішуватимуть представники територіальної соціальної служби у справах дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поліція оголосила про розшук батьків трирічного малюка, якого знайшли на вулиці з невідомим п'яним чоловіком.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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