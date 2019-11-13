У Києві відшукали батьків покинутого посеред вулиці 3-річного малюка: вони вразили заявою

Правоохоронці відшукали батьків трирічного хлопчика, якого раніше помітили на вулиці у Подільському районі Києва з п'яним чоловіком. Самого малюка спершу госпіталізували, а потім передали до дитячого будинку.

Чоловік, який був із хлопчиком, запевняв, що він – батько дитини та згодом приїде по неї до лікарні. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.

Втім, станом здоров'я малюка довгий час ніхто цікавився. Тому правоохоронці розпочали розшук батьків хлопчика та встановили їх. Свою відсутність впродовж тривалого часу ті пояснили "скрутним матеріальним становищем та життєвими складнощами".

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Працівники сектору ювенальної превенції Подільського управління поліції відносно батька дитини склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали для ухвалення рішення направили до суду.

Життю хлопчика нічого не загрожує. Його подальшу долю вирішуватимуть представники територіальної соціальної служби у справах дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поліція оголосила про розшук батьків трирічного малюка, якого знайшли на вулиці з невідомим п'яним чоловіком.

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