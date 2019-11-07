У Києві відбулася стрілянина: названо ім'я потерпілого

Під час стрілянини у Києві, в будинку на вулиці Чаадаєва, 6 листопада був поранений адвокат Микола Бугаєв. Інцидент став результатом сварки кількох сусідів.

Як повідомив колишній однокурсник потерпілого, киянин Юрій Забіяка на своїй сторінці у Facebook, його приятель має дружину і дочку (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

"Микола – мій однокурсник, адвокат. У суперечці ОСББ був присутній під час припинення протиправних дій боржника в частині несанкціонованого підключення до мереж будинку. На відео видно, що Микола жодним чином не погрожував боржнику і у квартиру до нього не проникав. Отримав дві кулі", – написав Забіяка.

У Києві відбулася стрілянина

За його словами, на ролику видно, як того, хто стріляв не зупиняв ані закон, ані благання його ж дочки. Також Забіяка зазначив, що підозрюваний у 2018 році втік із місця ДТП і судився з поліцією, коли та його знайшла, щоправда, безуспішно.

Прізвище потерпілого розкрило саме видання УНН, посилаючись на власне джерело у правоохоронних органах.

Автор матеріалу зазначив, що Бугаєв отримав поранення у стегно і був госпіталізований у лікарню швидкої медичної допомоги. А правоохоронці вже затримали підозрюваного і кваліфікували подію як спробу вбивства.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У середу, 6 листопада, у Києві на вулиці Чаадаєва, 2, чоловік стріляв у сусіда, в результаті чого останнього з важкими пораненнями госпіталізували. Стрілянина стала результатом сварки, в якій брали участь і інші сусіди.

У мережу потрапило відео стрілянини у Києві, де житель Святошинського району важко поранив свого сусіда.

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