У Києві вибухнуло припарковане авто: поранено 4 дитини

У четвер, 14 червня, в Києві ні вул. Чорнобильській вибухнув припаркований автомобіль, в результаті чого постраждали четверо людей.

За даними Громадського, поранені діти, вони госпіталізовані, двоє з них - у важкому стані.

Автомобіль "Волга" був припаркований біля будівлі за адресою вул. Чорнобильська, 4/56, повідомляє "Київ Оперативний".

Як розповіли місцеві жителі, в автомобілі, імовірно, вибухнув газовий балон. Проте точних даних поки немає.

В даний час на місці НП працюють медики, правоохоронці та рятувальники. Більш точна інформація про потерпілих уточнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 квітня в Дарницькому районі Києва вибухнув автомобіль, в результаті чого загинула одна людина.