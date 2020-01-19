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19 січня • оновлено в 21:29
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Із порізаною шиєю дістався до кафе: в Києві за дивних обставин помер ветеран АТО

2.4т
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У Києві в ніч на неділю, 19 січня, біля одного з кафе помер 32-річний чоловік із колотою раною шиї.

Він підійшов до входу в заклад і ліг, попросивши про допомогу. Потерпілий повідомив, що на нього напали, але не розповів подробиць, передає "Інформатор".

Інцидент стався за адресою вулиця Миколи Юнкерова, 28а, близько 03:00. На одязі чоловіка були видні сліди крові.

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Персонал закладу викликав "швидку", але потерпілий помер до прибуття медиків.

Слідчо-оперативна група, яка працювала на місці події, оглянула тіло загиблого. На шиї, в районі сонної артерії, у нього знайшли колоту рану. Поряд із трупом лежав ніж.

Особа загиблого встановлена, при ньому знайшли посвідчення учасника бойових дій. Ім'я жертви не розголошують.

Поліція на місці НП

Поліція на місці НП

Інформатор

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в підвалі під'їзду житлового будинку на Лісовому проспекті в Києві знайшли труп чоловіка.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
смерть вбивство учасники АТО
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