У Києві вбили відомого ювеліра: затримані виявилися колишніми силовиками

Мотивом резонансного вбивства ювеліра Сергія Кисельова у Києві було пограбування. Крім цього, зловмисники збиралися напасти на його сім'ю під час перебування на кладовищі на 40-й день після похорону.

Організатор злочинної групи з трьох осіб був колишнім бізнес-партнером убитого. Про це на брифінгу повідомив глава ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця).

Він пояснив, що Кисельова вбили з метою заволодіння його грошима, а напад на сім'ю, попередньо здебільшого готувався заради помсти.

Затримання Скріншот

Затримання Скріншот

Трьох чоловіків затримали неподалік від цвинтаря, де перебувала сім'я загиблого. Під час обшуків у них вилучили гранати, пістолети і кулі до них.

Загиблий

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також уточнив, що серед речей затриманих виявили кілька картин. Одна з них схожа на вкрадену з музею у Франції картину Поля Сіньяка "Порт Ла-Рошель" вартістю в $1,5 мільйони, повідомили у прес-службі МВС.

Крищенко наголосив, що група нападників і вбивство не пов'язані із резонансною справою "діамантових прокурорів". Як відомо, свої коштовності, конфісковані у 2010 році правоохоронцями, Кисельов упізнав у предметах, вилучених у підозрюваних у незаконному збагаченні прокурорів.

Про особи затриманих також відомо, що всі троє є громадянами України, двом із них по 49, а третьому — 45 років. Організатор групи раніше був судимий, двоє інших учасників — колишні працівники правоохоронних органів.

Затримання підозрюваних Поліція Києва

Затримання підозрюваних Поліція Києва

Затримання підозрюваних Поліція Києва

Затримання підозрюваних Поліція Києва

Затримання підозрюваних Поліція Києва

Затримання підозрюваних Поліція Києва

Затримання підозрюваних Поліція Києва

Відео затримання:

Як писав OBOZREVATEL:

у березні застрелили підприємця-ювеліра Сергія Кисельова. Вважається, що Кисельов був свідком у гучній справі "діамантових прокурорів".

У ГПУ, однак, заявили, що жодного відношення до розслідування цієї справи Сергій Кисельов не має.

Пізніше стало відомо, що на місці вбивства ювеліра Сергія Кисельова були вкрадені пістолет і відеореєстратор. У цьому підозрюють поліцейського Дніпровського райвідділу.

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