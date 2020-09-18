У Києві вбили активіста з ДЦП. Фото

Борис Бондар Кримінал 21:43, 18.09.2020 Оновлено: 22:38, 18.09.2020

У Києві вбили відомого активіста Олександра Карасьова, який хворів на ДЦП, його тіло виявили з множинними ножовими пораненнями.

Про смерть молодого чоловіка розповів у Facebook Ігор Вольвач із дніпровського ГО "Інвалідів та Воїнів АТО". Подробиць трагедії він не повідомив.

"Не віриться... Як? Світла, добра і нешкідлива людина... Сашо, спочивай із миром", – написав Вольвач.

Вольвач повідомив про смерть Олександра Карасьова.
Facebook Ігоря Вольвача

У коментарях до посту він розповів, що у Карасьова множинні ножові поранення.

На тілі хлопця виявили численні ножові поранення.
Facebook Ігоря Вольвача

Також у коментарях користувач процитував повідомлення одного зі столичних пабліків, в якому говорилося, що активіста знайшли біля столичної водойми з перерізаним горлом. Хлопця нібито вбили через мобільний телефон.

"Я один із тих, хто кинув виклик життю".
Facebook Олександра Карасьова

Про такий злочин дійсно повідомили в поліції, проте імені загиблого не назвали.

Карасьов страждав від ДЦП (дитячий церебральний параліч), проте мав активну життєву позицію. Хлопець переїхав із рідного Дніпра до Києва, де навчався і працював.

Незадовго до загибелі Карасьов написав у своєму Facebook, що мріє знятися у фільмах про інклюзивних людей.

"Адже я один із тих, хто кинув виклик життю, і не чекаючи на завтра, вже сьогодні в активному пошуку кращого, і це світле для людей з інвалідністю буду втілювати найближчим часом", – написав хлопець.

Карасьов мріяв зніматися у фільмах про інклюзивних людей.
Facebook Олександра Карасьова
Карасьова називали світлою і доброю людиною.
Facebook Олександра Карасьова

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля водойми в районі "Академмістечка" було знайдено тіло чоловіка з перерізаним горлом і численними ножовими пораненнями. Чоловіка вбили через мобільний телефон.

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