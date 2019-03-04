|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

У Києві вантажівка влетіла у легкове авто: постраждали п'ятеро

2.7тЧитати матеріал російською

В Оболонському районі Києва 4 березня вантажівка DAF зіштовхнулася з легковим автомобілем. В ході аварії постраждали водій і четверо пасажирів легковика.

Надзвичайна подія трапилася на Гостомельському шосе, повідомили на сторінці поліції Києва у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За попередньою інформацією, під час руху вантажівка не надала перевагу в русі авто, після чого відбулося зіткнення: п'ятеро осіб травмувалися і були госпіталізовані в лікарню", — пояснили правоохоронці.

Новини
В Запорожье произошло ДТП с участием грузовика
Аварія у Києві

Аварія у Києві

Поліція у Києві

Аварія у Києві

Аварія у Києві

Поліція у Києві

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Аварія у Києві

Аварія у Києві

Поліція у Києві

Всім постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Як писав OBOZREVATEL, у центрі Києва 22 січня військовий автомобіль МАЗ влетів у легковий Renaut. Аварія трапилася на перетині вул. Басейної та Скоропадського.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги