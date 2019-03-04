У Києві вантажівка влетіла у легкове авто: постраждали п'ятеро

В Оболонському районі Києва 4 березня вантажівка DAF зіштовхнулася з легковим автомобілем. В ході аварії постраждали водій і четверо пасажирів легковика.
Надзвичайна подія трапилася на Гостомельському шосе, повідомили на сторінці поліції Києва у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"За попередньою інформацією, під час руху вантажівка не надала перевагу в русі авто, після чого відбулося зіткнення: п'ятеро осіб травмувалися і були госпіталізовані в лікарню", — пояснили правоохоронці.
Аварія у Києві
Поліція у Києві
Аварія у Києві
Поліція у Києві
У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 — порушення правил безпеки дорожнього руху.
Аварія у Києві
Поліція у Києві
Всім постраждалим медики надають необхідну допомогу.
Як писав OBOZREVATEL, у центрі Києва 22 січня військовий автомобіль МАЗ влетів у легковий Renaut. Аварія трапилася на перетині вул. Басейної та Скоропадського.
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