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31 січня • оновлено в 13:38
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У Києві вантажівка на смерть збила жінку на переході: фото і відео 18+

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У п'ятницю, 31 січня, у Святошинському районі Києва, на вулиці Жолудєва, 6, на пішохідному переході вантажівка ЗІЛ на смерть збила жінку.

Аварія трапилася вранці, близько 8:30. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

За інформацією близьких загиблої, та прямувала на роботу і переходила дорогу на пішохідному переході, де її і збила вантажівка ЗІЛ, завантажена піском. Від удару жінка миттєво померла. Водій не відразу зрозумів, що трапилося, і зупинився тільки приблизно у 200 метрах від місця ДТП.

У Києві вантажівка на смерть збила жінку на переході

У Києві вантажівка на смерть збила жінку на переході

Іінформатор

Загиблій було 43 роки. У неї залишилося двоє дітей.

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У Києві вантажівка на смерть збила жінку на переході

У Києві вантажівка на смерть збила жінку на переході

Інформатор

Загиблій в ДТП у Києві було 43 роки, у неї залишилося двоє дітей

Загиблій в ДТП у Києві було 43 роки, у неї залишилося двоє дітей

Інформатор

У Києві вантажівка на смерть збила жінку на переході

У Києві вантажівка на смерть збила жінку на переході

Інформатор

Загиблій в ДТП у Києві було 43 роки, у неї залишилося двоє дітей

Загиблій в ДТП у Києві було 43 роки, у неї залишилося двоє дітей

Інформатор

У Києві вантажівка на смерть збила жінку на переході

У Києві вантажівка на смерть збила жінку на переході

Інформатор

Загиблій в ДТП у Києві було 43 роки, у неї залишилося двоє дітей

Загиблій в ДТП у Києві було 43 роки, у неї залишилося двоє дітей

Інформатор

У Києві вантажівка на смерть збила жінку на переході

У Києві вантажівка на смерть збила жінку на переході

Інформатор

Загиблій в ДТП у Києві було 43 роки, у неї залишилося двоє дітей

Загиблій в ДТП у Києві було 43 роки, у неї залишилося двоє дітей

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 28 січня зіткнулися кросовери Toyota і Nissan. В результаті одна людина отримала травми і була госпіталізована.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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