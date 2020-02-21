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21 лютого • оновлено в 16:22
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У Києві вантажівка без гальм протаранила маршрутку і чотири авто

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У Києві, на проспекті Науки, 88, у п'ятницю, 21 лютого, трапилася масштабна ДТП за участю шести автомобілів. Серед них вантажівка і пасажирський маршрутний автобус.

Серйозних травм ніхто не отримав. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, коли вантажівка Tata спускалася проспектом Науки в бік Столичного шосе, у неї відмовили гальма. Авто понеслося вниз, зачепивши маршрутку з людьми і легковик Chevrolet Aveo. Водієві вдалося зупинити вантажівку тільки "за допомогою інших авто".

У Києві вантажівка без гальм протаранила маршрутку і чотири авто

У Києві вантажівка без гальм протаранила маршрутку і чотири авто

Інформатор

Найбільше постраждав автомобіль Daewoo Nexia, в задню частину якого був здійснений головний удар. Легковик, у свою чергу, "наздогнав" Kia та Hyundai. Водій останньої машини спробував уникнути зіткнення, але заїхав у клумбу.

Вантажівка без гальм не встигла набрати велику швидкість, тому ніхто серйозно не постраждав. На проспекті утворився великий затор.

У Києві вантажівка без гальм протаранила маршрутку і чотири авто

У Києві вантажівка без гальм протаранила маршрутку і чотири авто

Інформатор

У Києві вантажівка без гальм протаранила маршрутку і чотири авто

У Києві вантажівка без гальм протаранила маршрутку і чотири авто

Інформатор

У Києві вантажівка без гальм протаранила маршрутку і чотири авто

У Києві вантажівка без гальм протаранила маршрутку і чотири авто

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 19 лютого трапилася аварія за участю тягача з причепом. В результаті рух в бік центру міста виявилося повністю блокованим.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Ш. Олег
Ш. Олег
Грузовик Tata? Кто вообще разрешил этому продукту греха индийского автопрома с богиней Кали перемещаться по дорогам украинских городов? Уж лучше на "Газелях" ездить - у тех хоть через раз тормоза срабатывают. :)
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