У Києві, на проспекті Науки, 88, у п'ятницю, 21 лютого, трапилася масштабна ДТП за участю шести автомобілів. Серед них вантажівка і пасажирський маршрутний автобус.

Серйозних травм ніхто не отримав. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, коли вантажівка Tata спускалася проспектом Науки в бік Столичного шосе, у неї відмовили гальма. Авто понеслося вниз, зачепивши маршрутку з людьми і легковик Chevrolet Aveo. Водієві вдалося зупинити вантажівку тільки "за допомогою інших авто".

У Києві вантажівка без гальм протаранила маршрутку і чотири авто Інформатор

Найбільше постраждав автомобіль Daewoo Nexia, в задню частину якого був здійснений головний удар. Легковик, у свою чергу, "наздогнав" Kia та Hyundai. Водій останньої машини спробував уникнути зіткнення, але заїхав у клумбу.

Вантажівка без гальм не встигла набрати велику швидкість, тому ніхто серйозно не постраждав. На проспекті утворився великий затор.

У Києві вантажівка без гальм протаранила маршрутку і чотири авто Інформатор

У Києві вантажівка без гальм протаранила маршрутку і чотири авто Інформатор

У Києві вантажівка без гальм протаранила маршрутку і чотири авто Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 19 лютого трапилася аварія за участю тягача з причепом. В результаті рух в бік центру міста виявилося повністю блокованим.

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