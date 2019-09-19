У Подільському районі Києва вандали розмалювали вікна, стіни і фасади будівель, а також клумби на Поштовій площі.
На них з'явилися різні написи і малюнки, повідомляє видання "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Хулігани використали різнокольорові фарби з балончиків, щоб замалювати майже все на площі.
У Києві вандали розмалювали історичний центр
Інформатор
Вони зафарбували вікна, стіни і фасади будівель, а також клумби на Поштовій площі
Інформатор
Хулігани використали фарби з балончиків
Інформатор
На будівлях з'явилися різні написи і малюнки
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві вандали спиляли одну з меморіальних таблиць в сквері Бабин Яр.
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