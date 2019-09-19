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19 вересня • оновлено в 12:39
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У Києві вандали розмалювали історичний центр

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У Подільському районі Києва вандали розмалювали вікна, стіни і фасади будівель, а також клумби на Поштовій площі.

На них з'явилися різні написи і малюнки, повідомляє видання "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Хулігани використали різнокольорові фарби з балончиків, щоб замалювати майже все на площі.

У Києві вандали розмалювали історичний центр

У Києві вандали розмалювали історичний центр

Інформатор

Новини
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Вони зафарбували вікна, стіни і фасади будівель, а також клумби на Поштовій площі

Вони зафарбували вікна, стіни і фасади будівель, а також клумби на Поштовій площі

Інформатор

Хулігани використали фарби з балончиків

Хулігани використали фарби з балончиків

Інформатор

На будівлях з'явилися різні написи і малюнки

На будівлях з'явилися різні написи і малюнки

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві вандали спиляли одну з меморіальних таблиць в сквері Бабин Яр.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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