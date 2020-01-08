У Києві ґвалтівник 17 разів вдарив ножем свою жертву: фоторобот підозрюваного

Поліція оголосила в розшук чоловіка, який у Києві, на проспекті Лобановського, накинувся на 19-річну дівчину, намагався зґвалтувати її, а тоді завдав 17 ударів ножем.

Інцидент трапився у вівторок вночі, 7 січня. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Так, до дівчини підбіг невідомий, вдарив її голові та почав душити. Одночасно чоловік намагався зґвалтувати потерпілу та наносив їй у спину удари ножем. Дівчині вдалося вирватися й дійти додому, а підозрюваний втік. Потерпілу доставили до лікарні. Її життю нічого не загрожує.

У Києві ґвалтівник накинувся з ножем на 19-річну дівчину. Фоторобот Поліція Києва

Слідчий відділ Голосіївського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п. 10 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство, поєднаний із зґвалтуванням або сексуальним насильством) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Прикмети підозрюваного: вік – 33-37 років, зріст – 170 см, худорлявої статури, обличчя мале, худорляве, волосся русяве, ніс, очі та губи середньої форми. Був одягнений у чорну куртку з капюшоном, довжиною до середини стегна та сині джинси.

Видання "Інформатор" уточнило, що чоловік завдав дівчині аж 17 ударів ножем.

Потерпілу після нападу доставили до лікарні Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поліція оголосила в розшук підозрюваного у вбивстві, яке відбулося 17 грудня минулого року у Лабораторному провулку, 41-річного Павла Аккуратова.

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