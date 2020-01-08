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8 січня • оновлено в 14:47
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/ Кримінал

У Києві ґвалтівник 17 разів вдарив ножем свою жертву: фоторобот підозрюваного

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Поліція оголосила в розшук чоловіка, який у Києві, на проспекті Лобановського, накинувся на 19-річну дівчину, намагався зґвалтувати її, а тоді завдав 17 ударів ножем.

Інцидент трапився у вівторок вночі, 7 січня. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Так, до дівчини підбіг невідомий, вдарив її голові та почав душити. Одночасно чоловік намагався зґвалтувати потерпілу та наносив їй у спину удари ножем. Дівчині вдалося вирватися й дійти додому, а підозрюваний втік. Потерпілу доставили до лікарні. Її життю нічого не загрожує.

У Києві ґвалтівник накинувся з ножем на 19-річну дівчину. Фоторобот

У Києві ґвалтівник накинувся з ножем на 19-річну дівчину. Фоторобот

Поліція Києва

Слідчий відділ Голосіївського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п. 10 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство, поєднаний із зґвалтуванням або сексуальним насильством) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Прикмети підозрюваного: вік – 33-37 років, зріст – 170 см, худорлявої статури, обличчя мале, худорляве, волосся русяве, ніс, очі та губи середньої форми. Був одягнений у чорну куртку з капюшоном, довжиною до середини стегна та сині джинси.

Видання "Інформатор" уточнило, що чоловік завдав дівчині аж 17 ударів ножем.

Потерпілу після нападу доставили до лікарні

Потерпілу після нападу доставили до лікарні

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поліція оголосила в розшук підозрюваного у вбивстві, яке відбулося 17 грудня минулого року у Лабораторному провулку, 41-річного Павла Аккуратова.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
потом авакян его на поруки возьмёт и попросит суд понять и простить поцреота.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Герой Майдана и АТО, стопицот...
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