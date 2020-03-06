У Києві в жорсткій ДТП загинув молодий хлопець. Фото та відео з місця події 18+

У Києві, на перехресті Повітрофлотського проспекту та вулиці Преображенської, трапилася жорстка ДТП, в результаті якої загинув молодий хлопець. Автомобіль Subaru, який їхав на великій швидкості, занесло, і той влетів в електроопору.

Аварія відбулася в ніч на 6 березня. Про це написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

За словами очевидців, автомобіль Subaru на великій швидкості їхав проспектом. Біля перехрестя з вулицею Преображенською машину занесло на мокрій дорозі, і та спершу знесла огороджувальні стовпчики, а тоді задньою частиною влетіла в стовп.

У Києві в жорсткій ДТП загинув молодий хлопець Інформатор

В результаті авто отримало сильні механічні пошкодження. Від травм ще до приїзду медиків загинув пасажир машини. На вигляд йому було приблизно 25 років.

У Києві в жорсткій ДТП загинув молодий хлопець Інформатор

У Києві в жорсткій ДТП загинув молодий хлопець Інформатор

У Києві в жорсткій ДТП загинув молодий хлопець Інформатор

У Києві в жорсткій ДТП загинув молодий хлопець Інформатор

Водій не отримав серйозних ушкоджень. Під час приїзду журналістів він був у поліцейському автомобілі. Тоді правоохоронці відзначили, що чоловіка ще не перевіряли на наявність алкоголю в організмі, але явних ознак сп'яніння у того немає.

У Києві в жорсткій ДТП загинув молодий хлопець Інформатор

У Києві в жорсткій ДТП загинув молодий хлопець Інформатор

У Києві в жорсткій ДТП загинув молодий хлопець Інформатор

У Києві в жорсткій ДТП загинув молодий хлопець Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на території підземного паркінгу ТРЦ Gulliver трапилася ДТП, в результаті якої виїзд був повністю заблокованим.

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