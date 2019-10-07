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7 жовтня • оновлено в 18:04
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У Києві у відомому ТРЦ з'явилися шахраї: відео схеми

3.7т Читати матеріал російською

У неділю, 6 жовтня, у Києві у ТРЦ SkyMall начебто орудували шахраї, які обдурили продавчиню на 2500 гривень.

За словами очевидців, люди "неслов'янської зовнішності" зробили це шляхом заламування 500-гривневої купюри. Відповідний відеоролик розмістили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

В поліцію уже подали заяву.

У Києві у відомому ТРЦ з'явилися шахраї

У Києві у відомому ТРЦ з'явилися шахраї

Скріншот

"Вчора (6 жовтня – Ред.) у ТРЦ SkyMall 4 особи неслов'янської зовнішності шляхом заламування 500-гривневої купюри нахабно обдурили продавчиню на 2500 гривень. Заява до поліції написана", – йдеться у пості.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві затримали підозрюваного у шахрайстві, який орудував у магазинах у центрі міста. Він обдурював продавців, забираючи товар без його оплати.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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