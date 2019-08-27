У Києві в сміттєвому баку знайшли арсенал вибухівки: перші фото і подробиці

В Оболонському районі Києва в сміттєвому баку знайшли арсенал вибухівки.
Як написали на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook, прибиральник виявив його на вулиці Академіка Навашина, 9.
"Цікава знахідка: вибухівка в сміттєвому баку. У Києві, в Оболонському районі, на Академіка Навашина, 9. Прибиральник у сміттєвому баку знайшов арсенал вибухівки. Чекають вибухотехніків і СОГ (Слідчо-оперативна група. – Ред.)" – йдеться у повідомленні.
У Києві в сміттєвому баку знайшли арсенал вибухівки
Dtp.kiev.ua
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