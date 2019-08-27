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У Києві в сміттєвому баку знайшли арсенал вибухівки: перші фото і подробиці

1.6т Читати матеріал російською

В Оболонському районі Києва в сміттєвому баку знайшли арсенал вибухівки.

Як написали на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook, прибиральник виявив його на вулиці Академіка Навашина, 9.

"Цікава знахідка: вибухівка в сміттєвому баку. У Києві, в Оболонському районі, на Академіка Навашина, 9. Прибиральник у сміттєвому баку знайшов арсенал вибухівки. Чекають вибухотехніків і СОГ (Слідчо-оперативна група. – Ред.)" – йдеться у повідомленні.

У Києві в сміттєвому баку знайшли арсенал вибухівки

У Києві в сміттєвому баку знайшли арсенал вибухівки

Dtp.kiev.ua

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
У кого-то дядя в АТО работает, у него этого барахла ну просто завались.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Походу, жена нашла мужний схрон, и не долго думая вынесла ведро с "ненужными вещами"...
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