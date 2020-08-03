У Києві в різних районах перекрили вулиці через мінування: карта

Олексій Тітофф Кримінал 15:29, 3.08.2020 Оновлено: 15:42, 3.08.2020

У понеділок, 3 серпня, в Києві поліція майже одночасно перекрила кілька вулиць через можливу загрозу мінування.

Як повідомляє "Київ Оперативний", правоохоронці перекрили рух на вулиці Маршала Тимошенка, 7, де виявили "підозрілу валізу".

Також на копи перекрили вулицю Старокиївську, де можливо заміновано авто. На місце НП спрямовані вибухотехніки.

Поліція на вулиці Старокиївська
Поліція перекрила рух на вулиці Старокиївська
Вулиця Маршала Тимошенко, 7
Вулиця Старокиївська

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня в Києві невідомий чоловік захопив в заручники співробітницю "Універсал Банк", який розташований в приміщенні бізнес-центру "Леонардо". В ході спецоперації СБУ терорист був затриманий.

У МВС назвали ім'я і показали фото терориста. Сам Сухроб Карімов заявляв, що вибухівка здетонує, навіть якщо його вб'ють.

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