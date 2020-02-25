У Києві в ресторані нахабно обікрали чоловіка: момент потрапив на відео

У мережі опублікували відео моменту крадіжки просто в ресторані Noir, що на вулиці Михайла Бойчука у Києві.
Підозрюваних вже почали шукати. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Банда злодіїв, що складається з трьох осіб, на Бойчука, в закладі Noir, скоїла крадіжку грошей та особистих речей", – йдеться у пості.
У Києві в ресторані нахабно обікрали чоловіка
Скріншот
На ролику видно, як за столиком сиділи троє чоловіків. Тоді один з них опустив руку під стіл і потягнувся нею до куртки клієнта закладу, який сидів поруч. Уже зовсім скоро чоловік різко дістав руку з-під столу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в київському кафе Honey спіймали під час скоєння крадіжок угрупування з чотирьох кишенькових злодіїв.
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