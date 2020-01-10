Головна Новини
10 січня • оновлено в 15:10
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві в підвалі виявили три тіла: перші подробиці

4.3т
Читати матеріал російською

В Оболонському районі Києва, у підвалі будинку на вулиці Маршала Малиновського, сантехнік виявив три тіла чоловіків.

Трупи знайшли 10 січня, близько 11:30. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.

Сантехніх зайшов до підвалу, щоб провести ремонтні роботи і натрапив на померлих. За попередніми даними судово-медичного експерта, який оглянув тіла на місці події, ознак насильницької смерті не виявлено.

У Києві в підвалі виявили три тіла

У Києві в підвалі виявили три тіла

Поліція Києва

Остаточні причини смерті чоловіків буде встановлено судово-медичною експертизою. Зібрані матеріали за фактом зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень громадян Оболонського управління поліції. Правоохоронці розпочали перевірку, за результатами якої буде надана правова кваліфікація події.

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Святошинському районі Києва на дитячому майданчику виявили труп чоловіка. На тілі покійного – колото-різана рана грудної клітини, яка, ймовірно, і стала причиною смерті.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
2
Смішно
2
Цікаво
13
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги