У Києві в підвалі виявили три тіла: перші подробиці

В Оболонському районі Києва, у підвалі будинку на вулиці Маршала Малиновського, сантехнік виявив три тіла чоловіків.

Трупи знайшли 10 січня, близько 11:30. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.

Сантехніх зайшов до підвалу, щоб провести ремонтні роботи і натрапив на померлих. За попередніми даними судово-медичного експерта, який оглянув тіла на місці події, ознак насильницької смерті не виявлено.

У Києві в підвалі виявили три тіла Поліція Києва

Остаточні причини смерті чоловіків буде встановлено судово-медичною експертизою. Зібрані матеріали за фактом зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень громадян Оболонського управління поліції. Правоохоронці розпочали перевірку, за результатами якої буде надана правова кваліфікація події.

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Святошинському районі Києва на дитячому майданчику виявили труп чоловіка. На тілі покійного – колото-різана рана грудної клітини, яка, ймовірно, і стала причиною смерті.

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