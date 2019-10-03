У Києві в під'їзді багатоповерхівки знайшли труп із передсмертною запискою

У Києві в під'їзді житлового будинку знайшли тіло молодика, а поруч із ним – передсмертну записку.

Він повісився між шостим і сьомим поверхами в будинку на вул. Новопольова, пише "Інформатор". Загиблим виявився 21-річний місцевий житель, що мешкав разом із батьками.

"Ще вночі він поспілкувався з родиною, а після цього пішов із квартири. Вранці, коли тато вийшов покурити, то виявив сина повішеним", – уточнили в ЗМІ.

У Києві знайшли повішеним молодого чоловіка "Інформатор"

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Місце НП "Інформатор"

Зміст передсмертної записки не розголошується. Подробиці НП з'ясовують поліцейські.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві перехожі побачили, що в невеликому лісі на дереві висіло тіло мертвого чоловіка з петлею на шиї та без штанів. Загиблий перебував на невеликій відстані від землі й стояв на колінах.

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