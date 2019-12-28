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28 грудня • оновлено в 11:39
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У Києві в парку жорстоко вбили чоловіка: фото та відео з місця НП

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У Святошинському районі Києва в парку вбили чоловіка. Поліцейські вже затримали підозрюваного.

Загиблого вдарили ножем у живіт. Про це повідомила пресслужба поліції міста на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Підозрюваним виявився 24-річний уродженець Умані, раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків. Правоохоронці розшукали його та затримали.

У Києві в парку жорстоко вбили чоловіка

У Києві в парку жорстоко вбили чоловіка

Поліція Києва

Хлопець разом із товаришем у парку побачив п'яного чоловіка, який лежав на землі. Вони вирішили його підняти і покласти на лавку. Тоді до них підбіг невідомий та почав душити уманчанина. Той, зі свого боку, дістав ніж і вдарив ним противника у живіт.

Поранений чоловік утік. Далі підозрюваний та його товариш побили молодика, що лежав на землі, та зняли з нього куртку, ланцюжок, кросівки. Після цього нападники з речами потерпілого пішли додому, а перехожі виявили тіло іншого чоловіка з ножовим пораненням живота.

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Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішуватиметься питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Святошинському районі Києва в парку жорстоко вбили чоловіка

У Святошинському районі Києва в парку жорстоко вбили чоловіка

Поліція Києва

Загиблого вдарили ножем у живіт

Загиблого вдарили ножем у живіт

Поліція Києва

Поліцейські вже затримали підозрюваного

Поліцейські вже затримали підозрюваного

Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Фастові Київської області 22 грудня багатодітна мати вбила власну новонароджену дитину.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
без гранаты нещитово...
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