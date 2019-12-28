У Києві в парку жорстоко вбили чоловіка: фото та відео з місця НП

У Святошинському районі Києва в парку вбили чоловіка. Поліцейські вже затримали підозрюваного.
Загиблого вдарили ножем у живіт. Про це повідомила пресслужба поліції міста на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).
Підозрюваним виявився 24-річний уродженець Умані, раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків. Правоохоронці розшукали його та затримали.
У Києві в парку жорстоко вбили чоловіка
Поліція Києва
Хлопець разом із товаришем у парку побачив п'яного чоловіка, який лежав на землі. Вони вирішили його підняти і покласти на лавку. Тоді до них підбіг невідомий та почав душити уманчанина. Той, зі свого боку, дістав ніж і вдарив ним противника у живіт.
Поранений чоловік утік. Далі підозрюваний та його товариш побили молодика, що лежав на землі, та зняли з нього куртку, ланцюжок, кросівки. Після цього нападники з речами потерпілого пішли додому, а перехожі виявили тіло іншого чоловіка з ножовим пораненням живота.
Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішуватиметься питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
У Святошинському районі Києва в парку жорстоко вбили чоловіка
Поліція Києва
Загиблого вдарили ножем у живіт
Поліція Києва
Поліцейські вже затримали підозрюваного
Поліція Києва
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Фастові Київської області 22 грудня багатодітна мати вбила власну новонароджену дитину.
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