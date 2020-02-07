Головна Новини
8 лютого • оновлено в 07:55
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві в метро раптово помер чоловік: фото 18+

Читати матеріал російською

У Києві на платформі станції метро "Лісова" (червона лінія) у п'ятницю вранці, 7 лютого, раптово помер чоловік.

На місце відразу прибула швидка та поліція. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook.

"Цінуйте життя. Раптова смерть у Києві на станції метро "Лісова": на пероні помер чоловік. На місці швидка й поліція", – йдеться в дописі.

У Києві в метро раптово помер чоловік

У Києві в метро раптово помер чоловік

Новини
Дітей врятувало диво: на Дніпропетровщині водій шкільного автобуса помер під час рейсу. Фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на станції метро "Хрещатик" у 22 червня 2019 року померла жінка, а 29 липня на пероні станції "Золоті ворота" – чоловік.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
16
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какая такая "быстрая" на месте?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги