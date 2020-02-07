У Києві в метро раптово помер чоловік: фото 18+

У Києві на платформі станції метро "Лісова" (червона лінія) у п'ятницю вранці, 7 лютого, раптово помер чоловік.

На місце відразу прибула швидка та поліція. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook.

"Цінуйте життя. Раптова смерть у Києві на станції метро "Лісова": на пероні помер чоловік. На місці швидка й поліція", – йдеться в дописі.

У Києві в метро раптово помер чоловік

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на станції метро "Хрещатик" у 22 червня 2019 року померла жінка, а 29 липня на пероні станції "Золоті ворота" – чоловік.

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